Booba se transforme en prof dans la classe de son fils Omar

Booba participe calmement à un cours dans la salle de classe de son fils Omar, dans une séquence insolite que des témoins de la scène ont diffusé sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques années, Booba s’était confié sur les craintes qu’il peut avoir en tant que père pour ses enfants, notamment en décrivant les débuts à la maternelle d’Omar et en avouant l’avoir surveillé en cachette lors des premiers jours de sa scolarité. Proche de ses deux enfants dont il affiche fréquemment des moments de vie privée sur ses réseaux, le rappeur français exilé à Miami n’hésite pas à s’investir pleinement dans l’éducation d’Omar et Luna, même s’il faut se déplacer dans les classes respectives de l’un d’eux pour une leçon.

En effet, dans une vidéo surprenante diffusée sur Twitter, Booba apparait dans la salle de classe de son fils, en train d’écrire au tableau face aux élèves et à Omar. Il se présente en tant qu’Élie Yaffa de son vrai nom et décrit ses diverses activités en tant que chanteur et producteur. Les élèves ne connaissent visiblement pas le rappeur et sont impassibles face à ses paroles, tout en l’écoutant attentivement.

La courte vidéo ne dévoile pas le contenu de la suite du cours, mais B2O prend très au sérieux son rôle de père de famille et semble prêt à tout pour être un papa exemplaire pour ses deux enfants. Booba avait d’ailleurs rendu hommage en 2017 à sa fille Luna avec le single “Petite Fille” dans lequel il exprime son amour envers elle et leur relation. Elle apparait aussi dans la mise en scène du clip.