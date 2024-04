Koba LaD et Wejdene, c’est officialisé

Le rapprochement entre Koba LaD et Wejdene est officiel. Des photos des deux artistes ont fuité et ils semblent bien être en couple d’après les clichés publiés sur les réseaux qui ont fait sensation ce dimanche. Ils apparaissent plus proches que jamais.

La connexion entre Koba LaD et Wejdene est validée avec des photos privées qui font jaser la toile. Depuis quelques heures, des images circulent sur les réseaux sociaux montrant l’ancienne protégée de Feuneu et l’interprète de “Daddy Chocolat” dans une attitude très proche. Sur les clichés, la complicité évidente entre les deux artistes a rapidement semé le doute chez les internautes qui s’interrogent sur la véritable relation amoureuse entre eux ou sur un coup de communication orchestré pour promouvoir une future collaboration musicale à paraître prochainement.

Wejdene et Koba LaD unis ! Couple ou coup de com’ ?

Wejdene, connue pour son caractère discret concernant sa vie privée, n’a jamais clairement évoqué ses relations amoureuses. Cette nouvelle rumeur autour de Koba LaD contraste donc avec son attitude habituelle, alors que ce dernier a également toujours caché ses relations amoureuses, comme lorsqu’il était proche de l’influenceuse Astrid Nelsia. Questionné sur le sujet en interview, il avait préféré esquiver la question pour passer à un autre sujet.

Face à ces photos compromettantes, les internautes n’ont pas manqué de réagir. À noter que ce n’est pas la première fois que Wejdene se retrouve au cœur de rumeurs de couple. Par le passé, elle avait déjà été associée à RK, un autre rappeur français. “Sacré Koba ! Un beau couple en tout cas”, “Promo voulue, j’imagine, pour un feat”, “Koba ne peut pas sortir avec Wejdene, il aime trop les timps”, “Je refuse de croire que Wejdene et Koba sont en couple. Ça doit être pour un clip”, peut-on lire dans les commentaires des fans.