La FFF interdit le ramadan aux joueurs musulmans et fait polémique

Comme l’année dernière, la question de la gestion du Ramadan fait débat au sein de la Ligue de football professionnel (LFP) et de la Fédération Française de Football (FFF). Cette année, la FFF a pris la décision de ne pas modifier son programme, ni de mettre en place d’aménagements pendant cette période pour les joueurs musulmans, ce qui suscite la controverse.

En cette trêve internationale de préparation à l’EURO 2024, l’équipe de France dirigée par Didier Deschamps a deux matchs au programme : ce samedi face à l’Allemagne et ce mardi face au Chili. Mais la FFF fait parler d’elle pour une raison bien autre que le sportif. D’après les informations du journal L’Équipe, la Fédération a mis en place un protocole spécial en raison du jeûne du Ramadan pour les joueurs de confession musulmane.

Ce « cadre général » concerne toutes les sélections nationales françaises de football, des moins de 16 ans aux équipes professionnelles. La règle est claire et stricte : il n’y aura aucun aménagement des horaires afin de respecter le principe de laïcité. Ce choix fait beaucoup parler dans la presse et sur les réseaux sociaux. Un joueur français des U19 de l’Équipe de France, Mahamadou Diawara, n’était pas au courant de cette décision et l’a apprise à son arrivée en sélection. Ne l’ayant pas approuvée, il a été retiré de la sélection sans aucune communication de la fédération sur le sujet. D’après certaines sources, il aurait refusé de ne pas pratiquer le jeûne pendant cette trêve internationale.

On reproche notamment à la FFF d’être en décalage avec d’autres grandes nations du football, comme l’Angleterre et la Premier League. En effet, dans le championnat anglais, les joueurs pratiquants le jeûne sont autorisés à avoir une pause pendant un match afin de rompre le jeûne.