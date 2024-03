Doumbé dégommé par un champion du Bellator, “Il n’a rien fait dans le MMA”

Super-champion du PFL et Bellator, Jason Jackson s’en prend à Cédric Doumbé et ne mâche pas ses mots envers le combattant français de MMA, notamment en réaction à la séquence du matelas offert à Jordan Zebo pour se moquer de ce dernier avant de le mettre KO.

Le comportement provocateur de Cédric Doumbé n’a pas laissé indifférents les autres pratiquants de MMA et son trashtalking ne l’a pas aidé à déstabiliser son dernier adversaire Baki, qui ne s’est pas laissé perturber par les déclarations du Franco-Camerounais ni par l’accueil hostile du public de l’Accor Arena lors de leur combat au début du mois.

Baïssangour Chamsoudinov a en effet remporté son duel face à “The Best” sans être affecté par les moqueries de son rival ou encore de la foule, notamment en scandant le slogan “Baki, t’es mort”. Cette technique avait réussi à l’ancien champion de kickboxing lors de son précédent combat contre Jordan Zebo. Ce dernier n’avait pas vraiment supporté la pression de l’événement, s’inclinant par un KO expéditif en neuf secondes. Cette attitude de Doumbé vient de s’attirer les foudres de Jason Jackson.

Champion welterweight du Bellator et ancien champion du PFL avec 18 combats remportés dans sa carrière, Jason Jackson vient de s’en prendre sévèrement à Cédric Doumbé en le provoquant ouvertement dans le JAXXON PODCAST pour le combattre dans la cage : “Je veux Cédric Doumbé, peu importe comment ils l’appellent à Paris”, a-t-il commenté avant de poursuivre, “Ils croient réellement que ce mec est une légende ou je ne sais pas trop quoi. Il n’a encore rien fait dans le MMA. Je vais faire du mal à cet homme, je prie pour qu’il remporte son prochain combat”.

Jason Jackson a ensuite tenu des propos encore plus virulents concernant la scène du matelas lors de son entrée dans l’arène avec Zebo pour prédire son KO : “Tu ramènes un matelas, d’abord, je te b***e et je b***e ta meuf dessus”.