L’exploit de Manon Fiorot juste derrière Jon Jones et devant Khamzat Chimaev

Après avoir dominé Erin Blanchfield, Manon Fiorot vise désormais le titre de championne à l’UFC, mais devra encore patienter avant d’avoir sa chance de décrocher la ceinture. En attendant, la pratiquante française de MMA grimpe dans les différents classements du MMA au point d’être aussi performante que les combattants masculins tels que Jon Jones et Khamzat Chimaev dans certains domaines.

L’impressionnante statistiques de Manon Fiorot !

À 34 ans, Manon Fiorot impressionne depuis son arrivée à l’UFC. Après un passage réussi à l’UAE Warriors avec le titre des poids mouches, elle a rejoint la plus prestigieuse des ligues de MMA en janvier 2021 et enchaîne les succès. La Française a battu Victoria Leonardo, Tabatha Ricci par TKO, puis Jennifer Maia, Mayra Bueno Silva, Katlyn Chookagian, Rose Namajunas et Erin Blanchfield sur décision unanime. “The Beast” est désormais partante pour défier Alexa Grasso, la tenante du titre de l’UFC, sauf que cette dernière doit d’abord se confronter à Valentina Shevchenko, l’ancienne championne, avant d’avoir sa chance de prouver sa valeur. Manon pourrait ainsi entrer dans la légende en devenant la première championne française de l’histoire de l’UFC.

Avant cela, un nouveau classement démontre les performances de Manon Fiorot. Elle se place à la 4ème place des combattants UFC ayant passé le moins de temps dominés au sol (0,21 %), devançant Khamzat Chimaev (5ème, 0,222 %) mais se trouvant derrière Jon Jones (3ème, 0,20 %) dans un classement dominé par Tom Aspinall (1er, 0,10 %) et Philipe Lins (2ème, 0,13 %). Grâce à sa victoire, le week-end dernier, Manon Fiorot prend aussi la deuxième place du classement de la catégorie des -57kg.