Salahdine Parnasse vs Valeriu Mircea en streaming live direct

Salahdine Parnasse vs Valeriu Mircea, suivez le combat au sommet du MMA en live à partir de 20h30 ce samedi soir, comment suivre le duel en direct streaming légal sur RMC Sport 2 diffuseur unique en France. Ce soir, dans la salle combe de l’Adidas Arena de Paris, c’est le retour très attendu du Mbappé du MMA dans la cage, après la défaite face à Adrian Bartosiński au mois de décembre dernier, le français va tenter de se relancer avec une victoire.

Avec un bilan de 18 victoires en 21 combats de MMA, le franco-marocain de 26 ans, Salahdine Parnasse est à l’honneur d’être la tête d’un événement du KSW organisé dans la capitale française ce samedi soir. « Le prodige » du MMA français va défendre son titre de champion des poids léger dans un combat contre Valeriu Mircea, le combattant Moldave de 30 ans possède un solide palmarès de 30 victoires en 39 combats dont 12 par KO/TKO.

Moins populaire que l’UFC ou encore le PFL, la KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) est réputé comme la meilleure organisation européenne, c’est la première fois que la ligue polonaise d’arts martiaux mixtes débarque en France. En fin d’année dernière, Salahdine Parnasse avait échoué dans sa tentative de triple ceinture et défend ce soir sa ceinture des -70Kg du KSW à l’Adidas Arena devant un public qui devrait acquis à sa cause pour le soutenir dans le maint event de la soirée dont le début est programmé pour 20h30 et le combat du Mbappé du MMA devrait commencer vers 23h.

Le KSW Paris sera disponible direct à partir de 19 heures sur Twitch puis avec la carte principale à 20h30 sur la plateforme RMC Sport Combat avec le duel entre Salahdine Parnasse vs Valeriu Mircea en clôture de l’événement, à suivre via un abonnement payant ou bien gratuitement sur Youtube via un proxy depuis les États-Unis.