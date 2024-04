Après Jul et SCH, IAM s’offre une date historique au stade Vélodrome

IAM rejoint les rappeurs Jul et SCH dans la légende !

IAM révèle une grande nouvelle : tout comme SCH et Jul, le groupe marseillais investit enfin le Stade Vélodrome de la ville phocéenne ! C’est une reconnaissance bien méritée pour leur longue carrière, une première pour ce groupe emblématique du rap français et une consécration méritée.

IAM va secouer le Stade Vélodrome pour la toute première fois le 28 juin 2025 ! C’est ce que le groupe légendaire du rap français a annoncé ce samedi 20 avril à la clôture de leur concert au Moulin à Marseille, les sons des classiques “Je danse le Mia”, “Petit frère” ou encore “Nés sous la même étoile” auront enfin l’honneur de retentir dans la célèbre enceinte de l’OM qui peut réuni jusqu’à 60 000 personnes.

Une première pour le groupe Marseillais dans le stade l’Olympique de Marseille

Le collectif formé par Akhenaton et Shurik’n, mythique et pionnier du rap français, va rejoindre aux côtés de SCH, Jul ou encore Soprano la liste restreinte des rappeurs marseillais ayant eu l’honneur d’être à l’affiche du Stade Vélodrome de l’OM pour un concert. Cette consécration est à la fois logique et méritée au regard de leur parcours. Il faut dire que leurs fans réclamaient depuis des mois une performance du groupe dans ce lieu emblématique, transformé en salle de concert. Depuis le concert de Soprano en 2017, les plus grandes figures de la scène musicale marseillaise ont eu la chance de se produire dans ce lieu mythique.

Akhenaton a exprimé son émotion lors d’une interview avec l’AFP : “C’est une sensation incroyable, cette demande nous parvient régulièrement. (…). Dans le stade, cela doit être une véritable communion.”.

Shurik’n, un autre membre du groupe, voit ce défi comme une véritable aventure : “Le Vélodrome, c’est un défi, mais cela nous convient parfaitement. (…). Nous montons toujours sur scène avec la pression, que ce soit dans de petites salles ou dans des arènes, cette tension est toujours présente chez nous.”.