Jul annonce un concert exceptionnel au Stade de France

Jul vient d’annoncer deux dates exceptionnelles pour ses concerts à venir, le premier au stade Vélodrome de Marseille le 24 mai 2025 et le second inédit pour lui à Paris, au Stade de France le 26 avril 2025.

Jul va tenter de réunir 80 000 fans à Paris !

Alors qu’il avait totalement disparu des réseaux sociaux ces dernières semaines et depuis la sortie de son album Décennie au mois de janvier, Jul vient de faire une annonce surprise au plus grand bonheur de ses fans. Le rappeur Marseillais va lancer ce mercredi 17 avril à partir de 12h la billetterie de deux événements à venir pour 2025, un concert au Stade Orange Vélodrome comme il l’avait déjà réalisé en 2022 devant 60 000 personnes et encore mieux un autre concert au Stade de France.

Le deux concerts auront lieu l’année prochaine, au mois d’avril pour Paris le 26 et au mois de mai pour Marseille, le 24. Cette nouvelle confirme les propos de Jul au mois de janvier qui avait déclaré, “Qui me soutient toujours. Je suis en train de voir pour le Vélodrome et le Stade de France ! Dès que ça se concrétise, je vous annonce ça direct. Je vous aime.”. L’artiste Marseillais a finalement réussi à concrétiser son souhait et aura donc l’occasion de réunir 80 000 personnes dans l’enceinte Parisienne du Stade de France.

“Je vous l’avais promis… on se voit en 2025 ma Team au Stade de France (26/04/25) et Orange Velodrome (24/05/25). Je vais tout donner pour rendre ce que vous m’avez donné… Rendez-vous mercredi à 12h pour les billets. Merci pour votre soutien depuis 10 ans, je vous aime”, a tweeté le J pour révéler l’information en personne à ses fans avec une vidéo pour illustrer le lancement de la vente des billets.