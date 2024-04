SDM va devenir un patron dans le rap français, l’avis cash de Green Montana

Green Montana voit en SDM un futur roi du rap français !

Green Montana, rappeur du 92i, le label dirigé par Booba, ne tarit pas d’éloges sur son confrère SDM. Il prédit à ce dernier un avenir brillant dans le rap français, le qualifiant de “tank” prêt à tout renverser sur son passage concernant la préparation du prochain album de ce dernier actuellement en préparation nommé “À la vie à la mort“.

Ces déclarations élogieuses font suite à la sortie du morceau “Barcelona92“, un duo entre les deux artistes. Ce titre est présent sur l’album “Sausade” de Green Montana, sorti le 5 avril dernier. L’album a connu un démarrage fulgurant, se hissant à la première place des top albums de la semaine avec 9533 ventes équivalentes en première semaine. “Il arrive comme un tank avec son nouveau projet, il va tout prendre, j’en suis certain.” a-t-il confié sur son compère du 92i avant de préciser au sujet de SDM, “Il a le potentiel pour vraiment devenir un patron dans le rap français. Tous les voyants sont allumés, c’est une question de temps”. Une déclaration qui devrait plaire au principal intéressé ainsi que boss du 92i, Booba.

Green Montana n’est pas le seul à croire au talent de SDM. Le jeune rappeur a déjà su conquérir le public, comme en témoigne le succès de son morceau “Bolide Allemand“, le tube de l’année 2023 avec plus de 140 millions d’écoutes sur Spotify, c’est le titre le plus streamé de l’année passée. Avec son flow unique et sa plume aiguisée, SDM a toutes les qualités pour devenir un des rappeurs les plus en vue de la scène française dans les années à venir. Green Montana l’a bien compris, et il n’est pas le seul à parier sur son succès.