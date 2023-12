SDM : Bolide allemand élu le titre français le plus écouté de 2023

Nouvelle consécration pour le rappeur du 92i, SDM avec son tube “Bolide allemand” qui vient d’être nommé comme le morceau français le plus écouté de 2023 sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer et Apple.

Bolide allemand de SDM est le gros carton de l’année !

Qui dit fin d’année, dit classements… En plus du très convoité “Spotify Wrapped”, les deux autres plus grosses plateformes de streaming, Deezer et Apple Music, ont dévoilé la liste des dix titres les plus écoutés de l’année cette semaine. Sans grande surprise, c’est le hit “Bolide Allemand” de SDM qui domine les classements de la plateforme française et américaine.

Sur Deezer, le titre est le deuxième le plus écouté de l’année, juste derrière “Flowers” de Miley Cyrus, mais le premier titre français le plus streamé. En juillet dernier, SDM recevait son troisième single de diamant grâce à “Mr. Ocho”. Avant lui, c’était “Passat” en featuring avec Maes et “Bolide Allemand” qui décrochaient cette récompense, symbole d’un écrasant succès commercial. Enfin, sur Spotify, le constat est identique en France, SDM est le N°1 avec son single devant “Meuda” de Tiakola, “Flowers” de Miley Cyrus, “Jolie” de Gaulois avec Ninho et enfin “Amber” de Zola.

Top 10 sur Apple Music :

1. SDM, Bolide allemand

2. GAULOIS, Jolie (feat. Ninho)

3. SDM, Mr. Ocho

4. Ayra Starr, Rush

5. Maes, Fetty Wap

6. Tiakola, Meuda

7. Miley Cyrus, Flowers

8. Gazo, DIE

9. Aya Nakamura, Baby

10. Zola, Amber

Top 5 Sur Deezer :

1. Miley Cyrus, Flowers

2. SDM, Bolide allemand

3. GAULOIS, Jolie (feat. Ninho)

4. Tiakola, Meuda

5. Tom Odell, Another Love