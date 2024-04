Maes se moque des ventes du dernier album de Booba

Maes et PLK : la guerre s’intensifie, Booba s’en mêle pour soutenir ce dernier et le rappeur de Sevran réplique en relançant une fois de plus leur clash sur les chiffres des ventes d’albums cette fois-ci.

Le monde du rap français connaît une nouvelle embrouille entre Maes et PLK. Le rappeur du groupe Panama Bende est resté indifférent aux propos à son encontre, mais l’artiste du 93 n’a pas digéré le manque de promotion de son compère lors de la sortie de leur morceau en commun avec le single “4 Motion” il y a quelques semaines. Après l’avoir taclé une première fois récemment, l’auteur d’Ultra vient d’en remettre une couche avec une déclaration virulente qui n’a pas échappé à Booba, de quoi raviver le feu de leur conflit qui perdure.

Maes attend toujours le disque d’or de Booba et lui fait savoir !

Maes a en effet publié une photo de PLK plus jeune sur Instagram avec un commentaire moqueur, déclenchant la réaction de Booba. Le fondateur du 92i a décidé de prendre la parole pour défendre Polak et même s’excuser de l’avoir critiqué précédemment en le soutenant ouvertement tout en critiquant l’attitude de l’ancien membre du label LDS. Cette intervention de B2O n’a pas plu à Maes, qui a comme souvent décidé de riposter en s’en prenant aux ventes de son ennemi avec son dernier album en date, nommé “AD Vitam Aeternam“, paru le 9 février 2024.

Le rappeur originaire de Sevran a constaté que l’album de Kopp n’avait pas encore atteint les 50 000 ventes requises pour obtenir la certification de disque d’or, relançant ainsi la tension avec son ancien acolyte. Booba a l’habitude de commenter les ventes de ses rivaux et Maes n’a pas hésité à en faire de même pour lui signaler que le succès de son dernier opus est donc pour le moment mitigé. “Ça fait plus de trois mois que c’est sorti mais toujours pas disque d’or… La théorie de l’échec est vérifiable mathématiquement, Elie“, a-t-il déclaré pour interpeller B2O en le nommant par son prénom sur les chiffres de “AD Vitam Aeternam”.

Booba n’a pas répondu et vient d’annoncer la sortie d’un remix du single “Dolce Camara” pour ce jeudi à 18 heures.