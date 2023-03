Booba, Jul ou Ninho ? Quel est le Top 3 des plus gros vendeur du rap français

Qui est sur le trône du rap français ? On enfin la réponse, c’est Booba, Jul, Ninho et MC Solaar qui se disputent la première place du classement.

Jul est le N°1 devant Booba !

Sans aucune surprise Jul arrive en tête du classement des gros vendeurs en solo de l’histoire du rap français avec le chiffre impressionnant de 6 millions d’albums vendus. Depuis 2020 le rappeur est le numéro un des ventes du rap en France et enchaine les projets à succès comme avec son dernier album en date « Cœur blanc » certifié disque de platine en un mois d’exploitation.

Le J n’est pas prêt d’être rattrapé au classement par d’autres rappeurs avec un tel chiffre et avec sa production d’au moins deux albums pas an. La seconde place est occupé par un ancien, MC Solaar. Claude MC est deuxième avec plus de 3,6 millions de ventes suivi sur la dernière marche du podium par le Boss du Rap Game, Booba avec un total de 3,1 millions d’albums écoulés, soit quasiment deux fois moins que Jul.

Booba est suivi de très près par Ninho. Le Jefe cumule déjà 3 millions de ventes à seulement 26 ans et devrait chambouler la hiérarchie dans les prochains mois avec la sortie de son nouvel album même s’il est encore loin de rattraper Jul, le second place du classement lui est promise pour les années venir. N.I est d’ailleurs devenu tout récemment le 4ème rappeur français à franchir ce cap des trois millions en France. Nekfeu figure à la 5ème place avec 2 millions, Rohff est 6ème.

Ce classement a visiblement ravi Booba. B2O s’est empressé de relayer l’information sur Twitter pour s’en satisfaire avec le message « Prose combat » ainsi qu’un drapeau de pirate mais aura fort à faire pour conserver sa place au classement car il ne devrait plus sortir aucun album dans sa carrière.