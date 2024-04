Jul : les chiffres fous de son Stade de France rempli en 35 minutes

Avec plus d’un million connexions, les concerts de Jul au Stade de France et au Vélodrome de Marseille sont complets dès l’ouverture des ventes !

Jul pourrait suivre le même chemin du succès que Ninho qui, après avoir vendu en 7 heures l’intégralité des places de son premier concert au Stade de France, a rajouté une seconde date complète en 2 heures, soit un total de 140 000 billets écoulés en moins de 10 heures. L’artiste marseillais a fait encore mieux, pulvérisant un nouveau record pour un rappeur français : l’intégralité des 80 000 billets du concert parisien du 26 avril 2025 a trouvé preneur en moins d’une heure seulement de vente. Plus d’un million de connexions se sont connectées à la billetterie lors du lancement ce matin, et les 60 000 places du stade Orange Vélodrome pour le spectacle du 24 mai 2025 se sont également toutes vendues.

Jul : Un succès fulgurant et encore un record historique !

Déjà sacré plus gros vendeur de disques du rap français avec plus de 4 millions d’albums vendus depuis le début de sa carrière, Jul continue d’écrire l’histoire de la musique française avec son incroyable succès auprès du public. Avec les ventes cumulées des 80 000 places du Stade de France, l’une des plus grandes enceintes sportives d’Europe, et des 60 000 du Vélodrome, le J signe un nouveau record impressionnant, témoignant de son immense popularité. Remplir un tel lieu, où l’équipe de France a remporté sa première Coupe du Monde de football, en moins d’une heure est un exploit monumental.

“Et merci bien la team”, a réagi Jul sur les réseaux sociaux pour remercier ses fans, alors que les organisateurs du concert au Stade de France ont tenu à préciser qu’ils mettront tout en œuvre pour lutter contre la revente des billets. Pour cela, les tickets ne seront rendus disponibles aux acheteurs que quelques jours avant la date du concert.

Les fans de Jul espèrent qu’il suivra l’exemple de Ninho et annoncera la programmation d’une seconde date afin de réunir 160 000 personnes dans la célèbre enceinte parisienne.

Et mercé bien la team 🚀🙏🫶👽 pic.twitter.com/iAJS6yP5Cp — Jul (@jul) April 17, 2024