Francis Ngannou : les graves conséquences de son KO face à Joshua

Lors de son KO face à Anthony Joshua, Francis Ngannou a subi un choc violent avec des séquelles temporaires. À l’occasion d’un entretien sur une chaîne africaine, l’athlète camerounais est revenu sur son dernier combat de boxe, marqué par un KO spectaculaire, et a révélé des détails sur son état d’esprit ainsi que le traumatise vécu.

Francis Ngannou raconte les séquelles du KO subi face à Anthony Joshua !

Ngannou, qui avait déjà évoqué son état altéré lors de son second combat de boxe, a précisé : “J’étais conscient après le KO, les yeux ouverts. Je réagissais, mais sans pouvoir parler. Il a fallu du temps pour que tout revienne à la normale. On ressent un choc dans la tête, et à la reprise, il faut du temps pour retrouver l’ouïe et la parole, même si on perçoit les gestes des médecins. On est conscient, mais encore groggy.”.

Pour illustrer son propos, Ngannou a comparé le KO à un “impact au cerveau qui le déconnecte pendant une seconde”. Il a ajouté : “Je pense qu’au Cameroun, on a tous déjà vécu ça en freinant brusquement derrière un véhicule. Ce choc sec affecte le cerveau et peut causer des commotions. C’est pourquoi j’ai consulté des neurologues à Paris après le combat pour vérifier mon état.”.

Heureusement, Ngannou s’est remis de ce choc et n’a subi aucune blessure grave. Sa détermination reste intacte, et il aspire à poursuivre sa carrière dans le monde du combat.

