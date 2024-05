Eminem sur son 31 au mariage de fille Hailie

La fille d’Eminem, Hailie Jade, vient de se marier, et des sommités du rap comme 50 Cent étaient présentes à l’événement. “Ma petite fille continue de grandir”, rappait Eminem dans “Hailie’s Song“, sorti en 2002, le rappeur américain a encore pu le constater le week-end avec l’union de sa fille.

Eminem dans son plus beau costume, partage une danse avec sa fille Hailie, à l’occasion de son mariage

Hailie Jade Scotts’est mariée avec Evan McClintock à Greencrest Manor, dans le Michigan. Le couple a commencé à sortir ensemble en 2016 et s’est fiancé en février dernier. Scott a partagé une collection de photos de la cérémonie sur Instagram, en écrivant dans la légende : “Se réveiller en tant qu’épouse cette semaine.”. Eminem apparait tout sourire sur les différents clichés aux côtés de sa fille et en train de danser avec elle.

“Nous n’aurions pas pu demander une meilleure et plus belle célébration de week-end”, écrit-elle avant de poursuivre, “Il y a eu tant de larmes de joie, de rires et de sourires, et tant d’amour ressenti. Evan et moi nous sentons tellement reconnaissants envers toute la famille et les amis qui ont voyagé pour nous soutenir et faire partie de ce nouveau chapitre de notre vie en tant que mari et femme.”. Bien que le média TMZ ait qualifié l’événement de plutôt “modeste” et destiné aux proches amis ainsi qu’à la famille, le mariage de Scott aurait inclus des invités de marque comme 50 Cent et Dr. Dre, amis de longue date et collaborateurs d’Eminem.

Les fans d’Eminem connaissent Hailie comme l’artiste en vedette sur “My Dad’s Gone Crazy” produit lorsqu’elle avait 6 ans et le sujet de morceaux comme “Mockingbird” et “Hailie’s Song.” Aujourd’hui âgée de 28 ans, la jeune femme est une influenceuse sur les réseaux sociaux avec plus de 3 millions d’abonnés sur Instagram et l’hôte du podcast “Just A Little Shady”, un clin d’œil à l’alter ego rap de son père, Slim Shady. TMZ a publié des photos de l’événement, dont un cliché de Scott partageant une danse avec son père, vêtu d’un smoking classique et de lunettes de soleil noires.

