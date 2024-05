Cédric Doumbé officiellement plus fort que Baki

Cédric Doumbé s’approche du trône français des welterweights après sa victoire au Bellator Paris !

Cédric Doumbé a réalisé un retour en force lors du Bellator Paris le 17 mai dernier, en s’imposant par TKO face à Jaleel Willis dès le premier round. Cette victoire éclatante lui permet de franchir un cap important dans sa carrière et de se hisser au rang de 3ème meilleur welterweight français.

Cédric Doumbé dépasse Baki !

Cette victoire est d’autant plus savoureuse qu’elle permet à Doumbé de dépasser son rival Baki au classement mondial avec une 136ème place mondiale alors que Baïssangour Chamsoudinov pointe à la 141ème place. On se souvient de leur combat houleux du 7 mars 2024, marqué par la blessure au pied de The Best causée par une écharde qui lui avait coûté la victoire. Les deux hommes n’ont cessé d’évoquer une possible revanche depuis cette confrontation, mais pour le moment cela ne se concrétise pas, les négociations sur le sujet sont au point mort pour le moment et le combattant franco-camerounais a d’autres projets dans le programme de ses combats à venir dont un duel avec Anthony Pettis, l’affrontement est confirmé en attendant de connaitre la date de l’événement.

Désormais classé 136ème mondial chez les welterweights, Cédric Doumbé se positionne comme un sérieux prétendant à la couronne des meilleurs français dans sa catégorie derrière Abdoul Abdouraguimov et Kevin Jousset. Avec cette victoire et son nouveau classement, il se rapproche un peu plus de son objectif de se hisser parmi les meilleurs combattants du monde. Une chose est sûre : Doumbé est de retour, et il a bien l’intention de faire parler de lui dans le MMA.