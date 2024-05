Bianca Censori : sa famille craint que Kanye West l’entraine dans des films osées

La famille de Bianca Censori ne serait pas du tout d’accord avec la dernière lubie de son mari, l’artiste Kanye West. En effet, Ye a choqué de nombreux fans en annonçant le lancement prochain de “Yeezy P**n”.

Les nouvelles inquiétudes des proches de Bianca Censori sur les projets pour adultes de Kanye West !

Au mois d’avril dernier, Kanye West a publié une de quelques secondes avec le message “Yeezy P**n arrive” accompagné d’une voix-off dirigeant les internautes vers “yeezy.com”. Ce message faisait suite à des informations antérieures de TMZ selon lesquelles le rappeur serait en pleine discussion pour établir une branche de films pour les adultes sous sa marque Yeezy. D’après le média, Ye aurait approché le producteur et ex-mari de l’actrice X Stormy Daniels, Mike Moz, pour potentiellement diriger cette nouvelle division.

Récemment, le Daily Mail a rapporté que la famille de Bianca Censori était très critique envers cette nouvelle entreprise de l’artiste. Le journal a affirmé : “Les proches de Bianca Censori craignent que son mari Kanye West ne l’entraîne dans le monde du film X et ne l’utilise pour promouvoir sa nouvelle activité Yeezy P**n.”. L’article continue : “La famille et les amis de Bianca feraient partie de ces critiques et redouteraient que la designer d’architecture de 29 ans ne soit utilisée par le musicien controversé pour ‘promouvoir l’obscénité se*uelle’.”.

Une source a confirmé cette rumeur que “La famille de Bianca était prête à accorder le bénéfice du doute à Kanye après la récente visite de sa mère à Los Angeles. Pour le bien de Bianca, ils étaient disposés à passer outre ses remarques antisémites et son comportement inapproprié.”.