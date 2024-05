Kylian Mbappé, triste nouvelle annoncée

La suite après la publicité Dans une séquence publiée sur son compte Twitter, Mbappé a relayé une vidéo pour révéler, comme cela est pressenti depuis plusieurs mois, qu’il ne va pas poursuivre son aventure avec le PSG. L’international sera libre de signer avec le club de son choix cet été. Après 7 ans dans la capitale française, l’ancien monégasque va quitter Paris à la fin de cette saison 2023/2024 et devrait rejoindre l’Espagne afin d’évoluer avec le Real Madrid. « Je voulais vous annoncer à tous que c’est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines » introduit Mbappé au début de la séquence avant de rendre hommage à son club, « j’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs du monde, qui m’a permis d’arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur ». L’attaquant français remercie ensuite tous ceux qui l’ont aidé, ses coéquipiers et tout le staff du PSG ainsi que ses anciens entraineurs. Les fans attendent désormais de connaitre la destination de Kylian Mbappé qui devrait être Madrid. MERCI. 🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/t0cL2wPpjX — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 10, 2024