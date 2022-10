Benzema s’inspire du look de Tupac pour son sacre au Ballon D’Or

On savait depuis plusieurs années que Karim Benzema est un fan de rap et notamment de Tupac Shakur en s’affichant fréquemment sur Instagram en train d’écouter des classiques du célèbre rappeur américain mort assassiné le 13 septembre 1996 et à l’occasion de son sacre à la cérémonie du Ballon D’Or, KB9 a rendu hommage à 2Pac.

KB Nueve reprend le flow vestimentaire de 2Pac !

Il n’y a pas eu de surprise lors de la dernière cérémonie du Ballon D’Or ce lundi soir. La joueuse espagnole Alexia Putellas a gagné son deuxième trophée consécutif, le Barcelonais Gavi est le meilleur jeune, Thibaut Courtois a été couronné meilleur gardien et enfin Karim Benzema a remporté le tant convoité, Ballon D’Or sous les acclamations du public en devançant au classement le Sénégalais Sadio Mané et le Belge Kevin De Bruyne. L’attaquant de 34 ans a obtenu cette récompense pour la première fois de sa carrière débutée à l’Olympique Lyonnais et a également fait une entrée qui n’a pas manqué d’interpeller les fans de rap au début de la soirée.

En effet à son arrivée sur le tapis rouge du Théâtre du Châtelet avant son triomphe lors de la 66ème cérémonie du Ballon d’or, Benzema est arrivé à cet événement vêtu d’un costume très particulier similaire à celui de 2Pac il y a des nombreuses années auparavant. Proche des rappeurs français comme Lacrim, Booba ou encore Alonzo, le buteur Madrilène a repris exactement le look que Shakur lors de la présentation de son album culte “All Eyez on Me” en 1996 avec une veste noire, une chemise blanche ainsi que des lunettes dorées. Un bel hommage à Tupac, l’artiste a marqué dans les années 90 toute une génération d’auditeur dont fait partie KB9 qui s’affiche souvent dans ses stories pendant une séance d’entrainement à la salle de sport ou au volant de ses voitures de luxe à l’écoute d’un titre de l’un des plus grands rappeurs de tous les temps.

Karim Benzema came through in the Tupac drip 🥶 pic.twitter.com/Dur5a5KAGA — GOAL (@goal) October 17, 2022