Booba vs La Fouine : La fin d’un clash historique validée dans une vidéo géniale

Booba et La Fouine annoncent la fin de leur querelle dans une vidéo pleine d’humour ! La séquence est en réalité un montage, mais acte bien de façon officiel par le premier la conclusion de leur dissoudre.

La confirmation de cette nouvelle a été faite par B2O en personnes sur les médias sociaux ces derniers jours ainsi que d’une manière plutôt inhabituelle avec cette nouvelle vidéo. Sur le réseau X (anciennement Twitter), Booba a partagé une vidéo montée de la TikTokeuse Jademi où il apparaît aux côtés de La Fouine, dans un tribunal fictif, confrontés à une jeune femme jouant le rôle de juge. Cette vidéo, qui utilise des extraits d’interviews passées, montre les deux rappeurs répondant à des questions sur leur rivalité.

Booba y déclare notamment : “Quand je tweete quelque chose, c’est moi qui parle.”. Il répond également par la négative à la question : “aujourd’hui, vous ne regrettez pas d’avoir écrit tout ça ?”. De son côté, La Fouine affirme : “J’ai tout de suite accepté, c’était pour moi logique que j’accepte”. La vidéo se conclut par la juge qui déclare : “Je valide la sincérité de vos dires et je confirme cette fin de clash”. L’auteur d’Ultra a ensuite tweeté sobrement : “c’est officiel“.

Si la vidéo est évidemment un montage humoristique, elle acte néanmoins la fin d’un des clashs les plus marquants du rap français. Les deux rappeurs, qui se sont mutuellement attaqués pendant plusieurs années, ont enfin tourné la page.

Cette réconciliation est une bonne nouvelle pour les fans des deux artistes, qui pourront désormais les apprécier sans avoir à se soucier de leur rivalité. Le message est clair : Booba et La Fouine ont enterré la hache de guerre et sont à présent en paix. Les fans rêvent même que le second nommé invite désormais le fondateur du 92i à son Bercy pour le retrouver sur scène interpréter le duo légendaire.