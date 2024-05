La Fouine voulait arrêter sa carrière et explique pourquoi

Le retour en force de la Fouine après avoir échappé à une fin de carrière !

La Fouine a vécu des montagnes russes d’émotions ces dernières années. Après avoir envisagé de mettre un terme à sa carrière de rappeur, il a connu un retour sur le devant de la scène fulgurant, avec un concert à l’Accor Arena complet en seulement 72 heures et une deuxième date ajoutée.

Le 25 avril dernier, La Fouine a marqué les esprits lors de la cérémonie des Flammes. Il a offert au public un medley de ses plus grands tubes, “Du ferme”, “Ma Meilleure” avec Zaho, “Qui peut me stopper ?” et “Ça fait mal”, déclenchant une ovation tonitruante. Sur la scène, il a également annoncé une date à l’Accor Arena le 8 avril 2025. Un concert qui a affiché complet en un temps record, poussant l’artiste originaire de Trappes à ajouter une deuxième date pour satisfaire ses fans.

Ce retour en grâce n’a pas été sans faille. Dans un entretien dans le programme Lamal Show, La Fouine a révélé qu’il a failli jeter l’éponge. Face à une période de doute et de baisse de popularité, il a envisagé de mettre un terme à sa carrière musicale.

“Je ne m’y attendais pas. Ça fait longtemps que j’ai quitté la France, que dans ma carrière, je galérais un petit peu ces derniers temps. À essayer de relever vraiment la tête. C’était une période compliquée pour moi, franchement, j’ai failli arrêter le rap.”

Laouni explique ensuite avoir laissé volontairement en attente son concert à l’Accor Arena, car il ne souhaitait pas le réaliser avant de finalement revenir sur sa décision pour accepter la proposition.

“C’est une période où je me demandais si j’avais encore des choses à apporter. C’était le doute total. Et cette date du Bercy, le contrat est resté sur mon bureau pendant plus d’un an. Je ne voulais pas le signer. Je ne voulais pas faire de date, de Bercy, je voulais disparaitre.”

Heureusement pour ses fans, La Fouine a finalement décidé de remonter sur scène. Ce concert à l’Accor Arena l’année prochaine s’annonce comme un moment fort de sa carrière, marquant son retour au sommet du rap français.