Cédric Doumbé termine Jaleel Willis par TKO au 1er round

Le retour sensationnel de Cédric Doumbé dans la cage ! Le français est rentré sur le ring avec un aspirateur pour éviter les échardes dans une séquence géniale qui a enflammé la foule avec l’habituel « T’es mort » avant de tenir sa parole et de remporter son combat dès le premier round.

Cette fois-ci Cédric Doumbé n’a pas attendu le troisième round pour tenter de battre son rival. Le franco-camerounais s’est rapidement imposé pour réduire au silence ses détracteurs. Jaleel Willis n’a pas réussi à faire douter The Best ce soir au Bellator Paris, il avait prédit un KO premier round comme souvent et a tenu ses promesses dans la sale de l’Accor Arena en liesse. Au début du combat l’américain a essayé d’amener son adversaire au sol sauf que cela n’a pas fonctionné. L’ex-champion du Glory frappe fort puis termine le boulot en ground and pound afin de décrocher sa sixième victoire en MMA.

Comme il l’avait annoncé, Cédric Doumbé compte désormais un bilan de 6 victoires en 7 combats et une écharde… Il a aussi déjà trouvé son prochain rival en la personne de Anthony Pettis, présent à l’Accor Arena, les deux hommes se sont provoqué et se sont mis d’accord pour un combat à venir, ils sont partants pour un duel à Paris. “Je veux le combattre ici à Paris” a annoncé l’américain.

" I WANT TO FIGHT HIM HERE IN PARIS" 🇫🇷 Anthony Pettis and Cédric Doumbé agree to a fight in the future and Anthony Pettis wants to take him on in enemy territory! 😳#BellatorParis

🇺🇸 Live on MAX

🇫🇷 Live on DAZN pic.twitter.com/gechMygkdm — Bellator MMA (@BellatorMMA) May 17, 2024

DOUMBÉ DROPS WILLIS EARLY! 😳#BellatorParis

🇺🇸 Live on MAX

🇫🇷 Live on DAZN pic.twitter.com/nS2Ssol5dR — Bellator MMA (@BellatorMMA) May 17, 2024