Cédric Doumbé vs Jaleel Willis en streaming live direct

Cédric Doumbé vs Jaleel Willis, retrouvez comment regarder le duel de MMA en live à partir de 22h30 ce vendredi soir, comment suivre le combat en direct streaming légal sur DAZN diffuseur unique en France. C’est nouvel événement d’arts martiaux mixtes que l’Accor Arena de Paris accueille ce soir, une confrontation lors de laquelle The Best n’aura pas le droit à l’erreur.

Ce sont les caméras de DAZN qui vont permettre au français de suivre cet événement en direct alors les supporters de Cédric Doumbé eux étaient devant la salle de l’Accor Arena plusieurs heures avant l’ouverture des portes afin de soutenir l’ex-champion de kickboxing dans l’arène. Après son revers face à Baki, The Best veut absolument décrocher sa sixième victoire, il affiche pour le moment un bilan de 5 victoires pour une défaite.

Pour provoquer son adversaire comme il a l’habitude de le faire avant ses débuts, Doumbé a présenté un tee-shirt avec l’inscription 7 combats, 6 victoires et une épine, pour afficher sa confiance avant ce duel après avoir également faire péter les plombs de Willis lors de la présentation à la presse en lui jetant son maillot. Jaleel Willis compte de son côté un bilan de 16 victoires dont 5 KO/TKO et 5 défaites

Le Bellator Paris 4 sera disponible direct à partir de 18 heures en France sur la plateforme DAZN avec le combat entre Cédric Doumbé et Baki programmé vers 22h30 comme avant-dernier duel de la soirée, à suivre via un abonnement payant ou bien gratuitement sur Youtube via un proxy.