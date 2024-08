Lyon renverse Strasbourg (4-3) : résumé vidéo et buts

Découvrez les vidéos des buts de Lyon vs Strasbourg ! L’Olympique Lyonnais lance enfin sa saison en Ligue 1 après deux défaites consécutives face à Rennes et Monaco. L’OL s’est encore fait des frayeurs ce vendredi face à Strasbourg après l’ouverture du score des Alsaciens, ils ont égalisé avant la mi-temps, mais le RCS a ensuite pris deux buts d’avance à la 58ème minute de jeu (1-3) avant de revenir dans le match, auteur d’un doublé, Orban a offert la victoire à son équipe (4-3).

La folle remontée de Lyon contre Strasbourg !

Quelle soirée pour l’OL ! L’Olympique Lyonnais a signé une remontée spectaculaire face à Strasbourg (4-3). Menés 3-1, les Gones ont renversé la vapeur grâce à une volonté de fer et à des individualités inspirées. Après un début de match cauchemardesque, marqué par deux buts encaissés en première période, les Lyonnais ont su réagir et offrir un spectacle de haute voltige à leurs supporters. Les buts de Tolisso, Maitland-Niles, Orban (doublé) et l’excellente prestation de Lacazette ont permis à l’OL de décrocher sa première victoire de la saison dans le championnat de France et de remonter au classement.

Lacazette a été le véritable catalyseur de cette remontée fantastique. Son activité, sa vision du jeu et sa capacité à créer des occasions ont été déterminantes. Grâce à lui, l’OL a retrouvé le sourire et peut désormais envisager l’avenir avec plus de sérénité, bien entouré par ses coéquipiers, Malick Fofana et Gift Orban, en entrant en jeu, ils ont insufflé un nouvel élan à leur équipe et ont permis de renverser la situation.

LA FEINTE DE NANASI POUR STRASBOURG ! #RCSA Des débuts rêvés pour la 1ère titularisation du suédois ! ( 🎥@DAZN_FR/ #OLRCSA)pic.twitter.com/3FYaqJV7vy — Free FOOT (@FreeLigue1) August 30, 2024

🦁Tolisso qui se transforme en Lacazette pour ce but de renard ! L’#OL marque (enfin) son 1er but de la saison ! 😤 (🎥 @DAZN_FR / #OLRCSA 1-1) pic.twitter.com/DFY4w7P5N5 — Free FOOT (@FreeLigue1) August 30, 2024