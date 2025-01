Stuttgart – PSG : comment suivre le match en streaming sans l’IPTV

En vidéo, découvrez le résumé du match entre le PSG et Stuttgart, remporté par les Parisiens 4-1.

Sans l’IPTV et son utilisation illégale, vous pouvez suivre le match VfB Stuttgart – PSG en streaming live et en direct ce mercredi 29 janvier 2025 à partir de 21h00. Pour cela, une option s’offre à vous : MyCanal !

Après sa superbe victoire contre Manchester City (4-2) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain affronte ce soir le club allemand de Stuttgart afin de valider son ticket pour les matchs de barrage.

Dominateur en Ligue 1, le PSG connaît plus de difficultés en Ligue des champions. Au bord de l’élimination, le club parisien a su rebondir la semaine dernière avec une victoire contre City et devra confirmer ce succès ce soir en Allemagne, dans la MHPArena de Stuttgart, lors d’une rencontre arbitrée par Davide Massa.

Luis Enrique devrait aligner dans les buts Donnarumma, en défense Marquinhos, Hernandez, Hakimi et Pacho. Au milieu de terrain, on retrouvera Neves, Vitinha, Doué et Zaïre-Emery. Le duo français Dembélé et Barcola devrait former l’attaque.

En France, pour suivre le match Stuttgart – PSG en streaming, il faut passer par l’application myCANAL et souscrire à un abonnement Canal+ afin d’obtenir des identifiants pour se connecter. Le match est diffusé en direct sur la chaîne Canal+ Foot, qui propose également de suivre cette soirée de Ligue des champions en multiplex ainsi que les plus belles affiches de la soirée sur les différents canaux de Canal+.

À noter que certaines alternatives gratuites existent. Certaines chaînes étrangères diffusent des matchs de la Ligue des champions en clair, sans abonnement payant, comme RTL Club ou MatchTV. Toutefois, ces chaînes ne diffusent pas forcément les matchs des équipes françaises et peuvent être bloquées en France.

Pour contourner ces restrictions, une solution s’offre à vous : l’utilisation d’un VPN, qui permet de modifier virtuellement votre zone géographique de diffusion.

BRADLEY BARCOLA LANCE LE PSG FACE À STUTTGART ! 💥 Sur une belle déviation de Doué, le Français pousse le ballon de la tête au fond des filets et ça fait 1-0 pour Paris ✅#STUPSG | #UCL pic.twitter.com/qXOALpIbsV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 29, 2025

QUEL BUT D'OUSMANE DEMBÉLÉ ! 🚀 Le PSG déroule et mène 3-0 en 35 minutes contre Stuttgart 😳#VFBPSG | #UCL pic.twitter.com/7Nja55BxbN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 29, 2025