La réaction subliminale de Benzema contre Fekir qui lui préfère Mbappé

Après avoir passé 5 années en Espagne dans le club du Betis Séville suite à son départ de Lyon, Nabil Fekir vient de rejoindre le championnat des Émirats arabes unis en signant dans le club d’Al-Jazira et vient d’accorder une interview dans laquelle il a préféré choisir Kylian Mbappé à Karim Benzema.

Âgé de 31 ans et champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Nabil Fekir a choisi de découvrir un nouveau championnat aux Émirats arabes unis, même si l’ancien lyonnais ne s’attendait pas à avoir un telle opportunité pour la suite de sa carrière. “Je pensais rester au Betis toute la saison, mais une offre est arrivée, et après discussion avec ma famille et le club, nous avons décidé que c’était la meilleure option” a-t-il confié sur son transfert. A peine arrivé, dans son nouveau club, le milieu de terrain français s’est prêté à un petit jeu en choisissant entre deux joueurs pour connaitre son joueur ultime.

Dès le début de la séquence, Nabil Fékir commence très fort avec le choix entre Kylian Mbappé et Karim Benzema, il opte pour le premier nommé, par la suite d’autres joueurs légendaires Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo apparaissent avant que la vidéo se termine avec le choix de se nommer lui-même face à Lionel Messi. L’extrait est devenu viral sur le réseau social X et n’a pas échappé à Benzema.

En effet, Karim Benzema a réagi indirectement avec une photo de lui et la légende “Restons concentrés voyons“ ainsi qu’un émoji comète. Une manière de rappeler qu’il a remporté le Ballon D’Or en 2022, la récompense individuelle ultime pour footballeur professionnel, un trophée que ni Kylian Mbappé, ni Nabil Fekir ne peuvent se vanter d’avoir même s’ils sont champions du monde tous les deux.

Nabil Fekir choisit son joueur ultime ! 🫵 @aljazirafc Vous en pensez quoi ? 👀 pic.twitter.com/eRm8u9FYNP — Foot Mercato (@footmercato) September 3, 2024

Le meilleur joueur entre Karim Benzema et Mbappé ? Pour Nabil Fekir c’est Kylian Mbappé 🫢 pic.twitter.com/bi3UIq7nLg — ACTU_BENZEMA 9️⃣ (@Big_benze_9) September 3, 2024