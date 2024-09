Le bel hommage de Rim’K à Rich Homie Quan décédé

Alors qu’aux États-Unis, les hommages se multiplient suite à l’annonce du décès du rappeur Rich Homie Quan ce jeudi, en France, Rim’K a également pris la parole pour rendre à celui qu’il avait invité en featuring sur le single “Everyday” en 2015.

Le rappeur américain Rich Homie Quan, âgé de 34 ans, s’est éteint ce jeudi 5 septembre. La nouvelle a été confirmée par TMZ, plongeant la scène hip-hop dans le deuil.

Né à Atlanta, Dequantes Lamar, de son vrai nom, s’est fait connaître du grand public grâce à ses nombreux hits et ses collaborations avec des artistes de renom. Son titre “Type of Way” a notamment connu un succès mondial.

Malheureusement, le destin s’est abattu sur le rappeur. Selon les informations disponibles, il aurait été retrouvé sans vie à son domicile. Les causes de son décès n’ont pas encore été officiellement communiquées.

Sur les réseaux sociaux, les hommages s’enchainent. De nombreux artistes, sportifs et fans rendent hommage à celui qui était considéré comme un pilier de la scène rap d’Atlanta. Rim’K lui a aussi rendu hommage avec le message “C’est triste… Super bien accueillis par sa famille et lui quand on est parti clipper à Atlanta en 2015. Un brave. RIP 🕊️🙏” en réaction à un tweet annonçant le décès de Rich Homie Quan.

Les deux rappeurs s’étaient rencontrés en 2015 pour tourner à Atlanta le clip de leur collaboration sur le morceau “Everyday” produit par Wealstarr extrait du projet “Monster Tape” paru le 15 janvier 2016.