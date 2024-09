Booba atomise Koba LaD

Lors du festival Golden Coast, événement entièrement dédié au rap français, Booba a saisi l’opportunité de livrer un discours sans langue de bois sur l’état de la scène musicale actuelle. Dans une interview accordée au Parisien, le rappeur français exilé à Miami n’a pas mâché ses mots pour critiquer la nouvelle génération d’artistes, en pointant du doigt notamment Koba LaD.

Le Duc de Boulogne s’est ainsi attardé sur l’accident de la route impliquant Koba LaD, un événement tragique qui a ému l’opinion publique. Pour Booba, cet incident est symptomatique d’une certaine désinvolture et d’un manque de responsabilité chez certains jeunes artistes, souvent influencés par les réseaux sociaux et les codes de la street culture.

« À l’époque, on n’avait pas forcément de père, mais on avait des repères. On communiquait encore avec des gens, alors qu’aujourd’hui, c’est le règne des autoproclamés, isolés derrière leur téléphone, managés par le pote avec qui ils roulaient des joints dans le hall », a-t-il déclaré. « Ce sont des abrutis, il faut leur couper les réseaux. Quand Koba LaD avait eu son premier accident de voiture, et percuté une dame, je lui avais dit de se calmer. » a précisé Booba en ciblant directement Koba LaD suite au tragique accident de voiture qu’il a causé, accusé d’homicide involontaire dans cette affaire, ce dernier a été placé en détention en attendant l’avancement de l’enquête.

Booba a également mis en cause l’omniprésence des réseaux dans la vie des jeunes artistes, qu’il considère comme une source de pression et d’isolement. Selon lui, cette exposition permanente peut conduire à des comportements à risque et à une perte de perspective.