Imen Es et Lynda, c’est officialisé

La sortie d’un album commun entre Imen Es et Lynda est actée !

Deux voix féminines puissantes s’unissent pour faire entendre leur voix dans le paysage musical urbain : Imen Es et Lynda s’apprêtent à repousser les frontières du R&B et du hip-hop français avec leur album tant attendu. Ce duo inédit, à la croisée des chemins entre mélodies envoûtantes et rythmes percutants, promet une expérience musicale unique. En fusionnant leurs univers singuliers, elles créent une œuvre audacieuse qui ne manquera pas de marquer les esprits.

Les deux artistes, qui ont su se faire une place de choix dans le paysage musical français grâce à leurs univers distincts, unissent leurs talents pour créer une œuvre commune qui promet de transcender les genres. Avec des textes introspectifs et des mélodies accrocheuses, Imen Es et Lynda abordent des thèmes universels qui résonneront auprès de tous. Les influences R&B contemporain et les sonorités afrobeat se mêlent à des rythmes hip-hop plus classiques, créant un cocktail explosif qui ne devrait pas manquer pas de séduire un large public.

En attendant de découvrir le premier single de cet album, les deux chanteuses ont dévoilé des extraits audios sur les réseaux pour faire patienter les auditeurs.