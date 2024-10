Diddy : 120 plaintes, dont une qui concerne un enfant de 9 ans

Le scandale Diddy prend une ampleur sans précédent : plus de 120 nouvelles plaintes déposées ! Comment cette affaire va-t-elle impacter l’industrie musicale ?

L’affaire Diddy, qui secoue le monde du rap depuis plusieurs mois, vient encore de prendre une tournure de plus en plus sombre. De nouvelles révélations accablent le célèbre producteur, qui se voit confronté à plus de 120 plaintes pour agressions sexuelles dont 25 victimes affirment qu’elles étaient mineures au moment des faits, il y a même un enfant de 9 ans dans la liste des victimes. Ces accusations, portées par des femmes et des hommes, dont certains étaient mineurs au moment des faits présumés, peignent un portrait sombre d’un prédateur en série dissimulé derrière l’image d’un magnat de la musique, chaque dossier devrait être étudié individuellement, aucune action collective contre Puff Daddy n’est prévue.

Les plaintes déposées contre Diddy révèlent un modus operandi qui se serait répété à de nombreuses reprises. Le rappeur aurait utilisé son influence et son pouvoir pour attirer de jeunes personnes dans son cercle et abuser d’elles. Les témoignages évoquent des soirées privées où l’alcool et les drogues étaient abondants, créant un climat propice aux agressions. Ce scandale ne concerne pas uniquement Diddy. Il met en lumière un système potentiellement plus large au sein de l’industrie musicale, où le pouvoir et l’argent auraient permis à certains individus d’agir en toute impunité pendant des années. De nombreux artistes, qui ont fréquenté l’entourage de Diddy, sont désormais mis en cause et interrogés sur leur connaissance de ces agissements.

Les conséquences de cette affaire sont immenses. Pour Diddy, elles pourraient être fatales à sa carrière. Le rappeur risque de perdre sa fortune, sa réputation et sa liberté. Mais au-delà de l’individu, c’est toute l’industrie musicale qui est secouée.

Attorney Tony Buzbee announced new sex assault lawsuits against Sean "Diddy" Combs this morning.

He said he's representing more than 120 people in new claims against Combs and others.

"Many powerful people will be exposed. Many dirty secrets will be revealed." pic.twitter.com/5jqcx7oB27

— Meghann Cuniff (@meghanncuniff) October 1, 2024