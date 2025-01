Après Bianca Censori, Kanye West balance des images osées de Pamela Anderson

Habitué à afficher Bianca Censori sur les réseaux dans des tenues osées, Kanye West a encore récidivé avec des images explicites, mais cette fois-ci, le rappeur américain n’a pas mis en avant sa compagne dans une vidéo controversée, mais Pamela Anderson.

Comme avec Bianca Censori, Kanye West partage une vidéo choquante de Pamela Anderson

Kanye West est considéré comme l’un des plus grands rappeurs de tous les temps et reconnu dans le monde entier sauf que depuis son divorce avec la mère de ses enfants Kim Kardashian ainsi que ses propos sujets à la polémique notamment ceux jugés antisémites et racistes, il fait plus souvent parler de lui dans la presse à scandale que pour sa musique. Le comportement de Ye avec les femmes fait aussi débat depuis quelques mois, il est accusé de harcèlement se*uel par une ancienne employée de Yeezy et est soupçonné d’imposer à Bianca Censori son style vestimentaire tout en privant de certaines de ses libertés depuis leur union.

Concernant sa femme, une rumeur a même circulé qu’il aurait souhaité avoir une relation avec la mère Bianca Censori et qu’elle regarde la scène. Une folle révélation à laquelle il avait préféré n’ajouter aucun commentaire. Dans ses agissements étranges avec sa femme, Ye est ciblé par les critiques sur le fait d’avoir une totale emprise sur Bianca et la poussant à s’afficher publiquement dans des tenues révélatrices en public qui offusquent des nombreux observateurs. Kanye West vient encore de faire pour ce type de comportement, mais sans que cela soit sa compagnie, c’est Pamela Anderson qui l’a inspiré.

En effet, Ye relayé dans une story Instagram une séquence de Pamela Anderson lors de la fête d’anniversaire d’Hugh Hefner dans laquelle elle apparait sans vêtements en train de faire un lap dance. La séquence partagée par Kanye West est extraite du programme The Girls Next Door en 2008 et on peut entendre comme fond sonore “Hide yo b*tch.” (« Cache ta salo*e ») avec un chœur en arrière-plan une légère variante, “How’s your b*tch?” (« Comment va ta salo*e ? »).

Kanye West n’a pas donné plus de précision sur la raison de son partage, il pourrait s’agir d’un extrait pour la promo de son prochain opus nommé “Bully”.