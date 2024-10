L’avis sans macher ses mots de Booba sur la carrière de Dosseh

Les deux rappeurs, qui ont pourtant collaboré par le passé, ne s’apprécient plus vraiment, Booba vient encore de le prouver, il a accusé Dosseh d’avoir gâché son talent en raison de mauvais choix professionnels.

Habitué aux clashs comme avec Rohff et Gims dernièrement contre qui les tensions sont palpables depuis plusieurs semaines, Booba a lâché une pique contre Dosseh ces derniers jours en réaction à son actualité du moment en lui faisant directement passer un message pour juger sa carrière d’une manière très explicite. « T’as gâché ton talent et ta carrière à cause de ton management. Vrai gâchis », a ouvertement déclaré B2O d’un tweet de son ancien compère dans lequel il commente, “Montez dans le train Euphon, c’est un crack, il est passionné, il connaît son art, et il va faire de grandes choses… le reste, c’est du débat ! La musique, c’est du partage de bonnes vibes, rien de plus ! Que du love la mif, il s’agit que de ça” pour faire la promotion de son nouveau titre nommé “Yezzir” en featuring avec Lil Euphon.

Selon Booba, Dosseh a raté sa carrière dans le rap en faisant des mauvais choix, récemment, il avait également confié d’après son avis ce dernier était avant meilleur que Ninho mais qu’il a tout gâché en faisant des erreurs de management. Ce ne pas la première fois que Booba tacle Dosseh, quelques mois auparavant, il avait l’avait déjà attaque en raison de sa participation à la cérémonie des Flammes, “Ça vous apprendra à participer aux flammes cette cérémonie pipée pleine de triche et de sucer @MehdiMouse ce petit ragondin!!! Y devient bien insolent d’ailleurs… Il est où Dinos?”, avait déclaré Kopp.

Booba et Dosseh avaient travaillé ensemble en 2016 pour le single “Infréquentables” ainsi que sur la mixtape “Autopsie Vol. 3” parue 2009.