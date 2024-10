La fin approche pour Ninho

Dans son dernier freestyle vidéo en compagnie de Niska en guise d’avant-gout de leur album commun, Ninho a confirmé son souhait de ne pas perdurer dans la musique. Comme il l’a déjà évoqué à plusieurs reprises par le passé, la fin de carrière de NI est proche et il a révélé le nombre de projets qu’il compte encore dévoiler avant sa retraite musicale.

Fin de carrière programmée pour Ninho !

Les collaborations entre rappeurs sont devenues monnaie courante dans le paysage musical français. Après le succès de projets comme Kaaris et Kalash Criminel, Tiakola et Gazo, Koba LaD et Zola, c’est au tour de deux poids lourds du rap game de s’associer : Ninho et Niska pour l’album collaboratif intitulé GOAT.

Le duo Ninho et Niska a fait sensation cet été avec leur titre “Coco”, un véritable carton. Fort de ce succès, les deux artistes ont décidé de franchir une nouvelle étape en annonçant un album commun intitulé “GOAT”. Ce projet, attendu avec impatience par les fans, sortira le 25 octobre prochain. Dans un freestyle récemment dévoilé, Ninho a laissé entendre que “GOAT” ne serait pas son dernier projet mais presque. Le rappeur a en effet déclaré : “C’est l’avant avant-dernier album, chacal faut profiter de la vie”. Cette annonce a ravi ses fans, qui peuvent d’ores et déjà se réjouir de nouvelles sorties musicales, mais sont déçus d’apprendre que NI va stopper sa carrière dans les prochaines années alord qu’il avait réussi l’exploit cette année de remplir deux fois le Stade de France en quelques heures.