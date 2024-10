Le retour sanglant de SCH

Le rappeur marseillais SCH vient d’offrir à ses fans un avant-goût sombre et envoûtant de son prochain album, « JVLIVS III : Ad Finem ». Le clip de « Stigmates », sorti le 30 octobre dernier, marque le coup d’envoi de cette nouvelle ère musicale.

SCH marque son grand retour avec « Stigmates »

Après le succès de « JVLIVS » et de son préquel « Giulio« , SCH s’apprête à conclure sa trilogie avec l’acte final, « JVLIVS III ». Ce nouvel opus, dont la sortie est prévue pour le 6 décembre prochain, s’annonce comme un événement majeur dans le paysage du rap français.

Le clip de « Stigmates » est à l’image de l’univers de SCH : sombre, mystérieux et inspiré du cinéma. Les images, réalisées par l’artiste lui-même, plongent le spectateur dans un univers mafieux et envoûtant. Le visuel de ce single a rapidement conquis les fans du « S », atteignant plus de 450 000 visionnages en moins de 24 heures. Ce démarrage confirme l’attente immense qui entoure ce nouvel album du rappeur, le titre produit par Seezy est également disponible en écoute sur toutes les plateformes de streaming.