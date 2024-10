Maes attaque encore Lacrim, « Je te b**** ta mère quand tu veux le nain »

Deux semaines après la publication de son disstrack « Real Madrid » en réponse aux piques de Maes, Lacrim n’a fait aucun commentaire sur ce clash et n’a pas répliqué à la réponse de son rival avec le titre « FC Beaudottes« . Face au silence de Karim Zenoud, le rappeur Sevranais a relancé les hostilités de manière très virulente.

Maes ne mâche pas ses mots pour provoquer violemment Lacrim !

Maes et Lacrim se sont livrés à un clash en musique, ce dernier a lâché un premier disstrack avec « Real Madrid » dans lequel il lâche ses vérités et réagit aux accusations de son ennemi sur son casier judiciaire. Le single connait un beau succès avec plus de 3,7 millions d’écoutes sur Youtube et 1,5 million de streams sur Spotify. L’auteur d’Omerta a donné suite à ce morceau avec « FC Beaudottes » qui a aussi fait un carton avec 2,4 millions de vues sur Youtube et 1,5 million d’écoutes sur la plateforme de streaming Suédois, mais cela ne l’a pas assagi.

Cette fois-ci, les attaques ont dépassé les bornes, avec des propos particulièrement violents de la part de Maes à l’encontre de la mère de Lacrim. Le rappeur originaire du 93 a franchi une nouvelle ligne rouge en s’en prenant directement à la famille de son rival avec des propos, crus et offensants avec le commentaire : « Je te bai*e ta mère quand tu veux le nain« . Un message directement publié en réaction à un tweet de son rival. « Lacrim, P’tit nain de pointeur, appel ton père Booba grand suceur« , a-t-il ajouté dans un autre tweet tout en mentionnant Booba pour le tacler également.

Face à ces attaques répétées, Lacrim a pour le moment choisi de garder le silence, cette attitude alimente les spéculations sur les raisons de son silence et pousse Maes à poursuivre leur clash sans répit.

Je te baise ta mère quand tu veux le nain — Maes (@MaesOfficiel) October 29, 2024