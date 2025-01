Nahir et Freeze Corleone lâchent la troisième partie de leur Moneygram

Une semaine après la sortie de ‘Tuerie’, deux jours après avoir battu le record du plus long freestyle sur l’antenne de Skyrock et le jour de la sortie de ‘Rien sans lien’, Nahir poursuit son impressionnant run de janvier et dévoile la suite du mythique ‘Moneygram’.

Une instru. Deux kickeurs hors-pair. Nahir et Freeze Corleone dans l’équation. Chaque épisode tape dans la cible sans trembler et ce troisième épisode ne déroge pas à ce constat. Une nouvelle fois les deux rappeurs délivrent une énorme performance dans une troisième partie explosive.

Un titre accompagné d’un clip à découvrir dès maintenant.

‘Rien sans lien‘ est maintenant disponible partout. Un projet dans lequel Nahir a voulu mettre le lien et la transmission au centre de toute la démarche.

Le lien entre différentes générations d’artistes avec des guests issus de différentes époques et de différentes esthétiques. Entre le rap technique et des envolées plus pop. Au final on retrouve à ses côtés : Soolking, Vacra, Guy2Bezbar, Malo, Franglish, Genezio et donc Freeze Corleone.