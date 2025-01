Kaaris, pour ses 45 ans, découvrez 5 titres cultes de sa carrière

Ce jeudi 30 janvier 2025, Kaaris a fêté ses 45 ans ! Avec une carrière de plus de 20 ans dans le rap bien remplie, c’est l’occasion de revenir sur 5 titres cultes du rappeur Sevranais qui ont marqué son parcours musical.

Ces dernières années, Kaaris est devenu l’un des rappeurs les plus populaires en France et s’est aussi lancé dans une carrière d’acteur. C’est grâce à son album Or Noir, paru en 2013, que Kaaris s’est fait reconnaître du grand public, ainsi que sa collaboration avec Booba d’abord sur la mixtape Autopsie volume 4 en 2011, puis sur le morceau Kalash extrait de l’opus Futur de B2O sorti en 2012. Découvrez cinq des morceaux les plus cultes de Riska.

1. Zoo

Ce morceau produit par Therapy, extrait de son album « Or Noir », a révélé Kaaris avec ses paroles crues et son flow percutant. Le clip, tourné dans un quartier de Sevran, a également contribué à l’impact de son succès auprès des auditeurs.

2. Kalash avec Booba

Issu de l’album « Futur » de Booba, ce titre également produit par Therapy avec un refrain entêtant et des paroles explicites, est la seconde connexion entre les deux rappeurs après “Criminelle League” et a lancé la carrière de Riska à l’époque avec son célèbre gimmick “ORH CLICK!”.

3. Tchoin

Single aux sonorités afro-trap paru en 2016 sur l’album Okou Gnakouri sur une prod Double X, c’est l’un des plus gros succès populaire de Kaaris avec 128 millions de vues pour le clip et 62 millions de streams. Tchoin se traduit par “fille facile” dans le pays d’origine de Riska, la Côte d’Ivoire.

4. Diarabi

Autre succès commercial de Kaaris, le morceau produit par Taylor Beats figure sur l’album Dozo, paru en 2017. Le clip est la vidéo la plus visionnée du rappeur Sevranais sur Youtube avec près de 140 millions de visionnages. Le single est inspiré d’un morceau traditionnel africain et son nom signifie “amour” en bambara.

5. Arrêt du cœur avec Kalash Criminel

Autre collaboration marquante de Kaaris, avec Kalash Criminel. Avant de sortir un album en commun, les deux rappeurs ont travaillé ensemble sur le single Arrêt du cœur sorti en 2016 extrait de l’album de Kalash Crimi’, “R.A.S”.