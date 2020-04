Médine moqué par le militant RN, Damien Rieu pour son tee-shirt Jihad, il le recarde de la meilleure des manières

A l’occasion du début du Ramadan ce jeudi 23 avril Médine a publié sur son compte Instagram une photo de lui portant un tee shirt avec l’inscription “Jihad le plus grand combat est contre soi-même” qui est le titre de son second album sorti le 10 janvier 2005 sur le label Din Records avec la légende “LE PLUS GRAND COMBAT EST CONTRE SOI-MÊME #RamadanMubarak”, ce qui a fait réagir un militant politique RN, Damien Rieu.

Il y a deux semaines le militant d’extrême droite avait déjà eu un échange tendu sur le réseau social avec Youssouphale militant d’extrême droite avait déjà eu un échange tendu sur le réseau social avec Youssoupha avec un tweet raciste en réaction aux paroles du deuxième couplet du rappeur français de son morceau “La Lune”, cette fois ci c’est Médine qui a été la cible d’un commentaire déplacé de Damien Rieu sur Twitter.

“Et du coup le sabre on se le plante dans le ventre ?” a-t-il commenté en postant le cliché de Médine, le rappeur du Havre a ensuite avec humour, “Pour étaler la Rillette ou refaire ton dégradé” cumulant plus de 3 500 “Retweets” et 10 500 “J’aime” sur le réseau social.

“Frero tu n’as pas compris qu’il est fan de toi ce gars. Chaque posts il est là a réagir. Envoi lui une photo dédicacée et ne lui porte plus aucune attention. Il ne connais pas 1% de ce qu’est l’islam… comme le clown de service de zemmour. La caravane passe les chiens aboient !” a également réagi l’ancien joueur de Chelsea, Demba Ba pour soutenir Médine qui a également dévoilé le 16 avril dernier son nouveau single intitulé “EXOMÉDINE” disponible sur toutes les plateformes de streaming et récemment confirmé le morceau “Grand Paris 2” sur son prochain album prévu pour fin 2020.

