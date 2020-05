Une sortie plus tard que prévue pour GTA 6, les fans furieux, les réactions sont dingues

Depuis plusieurs semaines les rumeurs sur GTA 6 s’intensifient notamment concernant la date de sortie du célèbre jeu vidéo, alors que les dernières informations ont laissé présager une annonce prochaine concernant le développement du sixième volet de Grand Theft Auto de la part de Rockstar Games, la sortie du jeu n’est visiblement pas programmée pour sitôt.

D’après un tableau récapitulatif des prévisions financières de Take-Two Interactive GTA VI ne devrait pas sortir avant l’année 2023 soit au minium encore 3 ans d’une longue attente pour les fans du jeu, en effet l’entreprise américaine de distribution de jeux vidéo a prévu pour l’année fiscale 2023-2024 de dépenser la somme 89 millions de dollars en marketing soit le double du budget pour une année habituellement.

BFM TV vient de révéler que d’après Jeff Cohen de la firme d’investissement Stephens l’éditeur prévoit donc de dévoiler GTA 6 lors l’année fiscale 2023-2024 soit dix années après le dernier volet, une hypothèse crédible également avancée par VentureBeat car cela permettra d’assurer un parc important des consoles next-gen auprès des joueurs dans le monde entier afin d’optimiser les ventes.

A noter également que Rockstar Games ne serait pas pressé de présenter un nouveau volet de GTA car les ventes de l’édition de GTA 5 se porte bien et en ligne les joueurs sont constamment de plus en plus nombreux avec le succès de GTA Online, une nouvelle qui a enflammé Twitter ce mercredi comme vous pouvez le découvrir avec les réactions des fans ci dessous visiblement très déçus.

