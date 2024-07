Maes révèle l’événement qui a fait basculé sa vie

Avec beaucoup d’émotion, Maes se confie dans son nouveau documentaire, notamment sur sa vie privée. Le rappeur évoque le bonheur immense qu’il éprouve depuis la naissance de ses enfants et la profonde gratitude ressentie envers sa mère tout en exprimant sa volonté de tout faire pour rendre ses proches heureux ou encore de leur offrir une vie sans souci.

« un travail pour toute la vie » s’exprime Maes sur sa famille !

En marge de la sortie de son nouvel opus la semaine passée nommé « La vie continue » et en attendant de connaitre le bilan des chiffres de vente du projet sur sa première semaine d’exploitation, Maes a parlé de sa vie personnelle comme jamais dans un documentaire inédit publié sur sa chaine Youtube ce jeudi d’une durée d’un peu plus de 42 minutes réalisé par Lokman Hundreds pour faire patienter ses fans avant son concert à venir le 19 décembre prochain à Bercy.

L’artiste Sevranais exilé à Dubai révèle que la naissance de ses enfants a changé sa vie (deux garçons et une fille), « Je ne réfléchis plus que pour moi, tu vois. Je réfléchis carrément à moi en dernier. Il y a mes enfants, ma mère, ma femme, mes frères » a-t-il expliqué sa façon de penser désormais. Maes parle ensuite de sa maman qu’il a fait souffrir plus jeune avec ses problèmes judiciaires et que maintenant, il s’occupe d’elle : « Quand t’es petit, la daronne, elle pose à manger, vous mangez tous. Après elle vient manger. Tu comprends maintenant. C’est un travail pour toute la vie. (…) Là, elle ne travaille plus, elle a besoin de rien, tu vois. Qu’elle se soucie juste de ce qu’elle va manger où est ce qu’elle va aller (…) Je fais en sorte qu’elle ne manque de rien ».

Pour Maes le plus important aujourd’hui est le bonheur de sa famille et de ses proches, il a ensuite conclu sur le sujet très sincèrement : « Elle me dit « je suis fière » mais il faut toujours continuer. C’est comme le sourire de ma fille, je ne le veux pas une fois, je le veux tous les jours ».

