Voici comment Youssef Swatt’s va utiliser ses « 100K »

Après avoir remporté l’épreuve finale de la saison 3 de la Nouvelle École, Youssef Swatt’s ne cesse de faire sensation. Les fans se ruent sur les billets de sa tournée, il a annoncé un featuring avec SCH, dévoilé le clip de son titre « Générique de fin » et enchaîne les interviews.

En remportant le concours de la Nouvelle école, Youssef Swatt’s va empocher la somme de 100 000 euros. Comme les vainqueurs des précédents éditions, le rappeur belge est libre de dépenser comme il le souhaite cet argent. Interrogé par la RTBF sur ses projets, le chanteur a révélé avoir déjà une idée bien précise de la suite à donner à sa carrière qui devrait connaitre un tournant important avec ce succès dans l’émission de Netflix.

Youssef Swatt’s veut poursuivre son ascension !

En effet, Youssef Swatt’s compte investir cet argent pour propulser sa carrière de rappeur dans l’industrie musicale. Bien que la somme ne lui ait pas encore été versée par Netflix, il est déterminé à saisir cette opportunité et compte se donner les moyens de percer dans le rap. « Je n’ai pas encore reçu les 100 000 euros, mais je vais les chercher bientôt. », décrit-il tout d’abord déclarer avant de poursuivre, « C’est une somme qui me permet d’investir sur mon avenir, sur le fait de pouvoir aussi me consacrer à 200 % à la musique. ».

Le jeune artiste conclut en affirmant vouloir profiter de cette visibilité pour se concentrer pleinement sur sa musique : « Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir me focaliser sur mes sons et d’essayer de faire durer cette aventure le plus longtemps possible. ».