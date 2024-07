Bianca Censori s’exhibe encore dans une tenue osée transparente

Bianca Censori semble ne connaître aucune limite en matière de provocation vestimentaire. La femme de Kanye West a une nouvelle fois suscité la controverse en arborant un ensemble totalement transparent lors de sa dernière sortie. Ironie du sort, elle pourrait encourir des poursuites pénales pour atteinte à la pudeur, comme l’ont révélé de récents articles de presse américains. Pourtant, ces menaces légales ne semblent nullement l’affecter.

Comme à son habitude depuis son mariage avec Kanye West, Bianca Censori a opté pour une tenue des plus révélatrices lors de sa récente sortie à Los Angeles. Accompagnée de son mari, l’architecte australienne a décidé d’aller au cinéma il y a quelques jours, mais le couple a quitté la séance prématurément. Les paparazzis, toujours à l’affût, n’ont pas manqué de capturer l’image de Bianca Censori vêtue d’un haut et d’un short quasi transparents. Loin de s’arrêter là, la jeune femme a récidivé avec un look encore plus audacieux (images à découvrir ici).

En effet, de nouvelles photos montrent Bianca Censori, cette fois-ci seule, vêtue d’un mini-short ultra-court et d’un haut entièrement transparent, dévoilant ainsi sa poitrine de manière explicite. Ces images ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, les internautes étant scandalisés par l’outrance de cette tenue.

Le couple fait la une des journaux depuis leur mariage en décembre 2022, et Bianca Censori ne cesse de défrayer la chronique avec ses choix vestimentaires provocateurs. Selon les médias américains, ses récentes tenues, notamment à Los Angeles, pourraient constituer une infraction à la loi californienne. Elle risque ainsi jusqu’à six mois de prison ou une amende. Ce style vestimentaire outrancier a également suscité l’inquiétude de ses proches, qui craignent que Kanye West exerce une influence néfaste sur elle, l’incitant à adopter des looks toujours plus provocants.