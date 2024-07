Kalash et Snoop Dogg, c’est fait

La venue de Snoop Dogg à Paris pour le lancement des Jeux Olympiques a fait le bonheur de Kalash.

En effet, le rappeur français a rencontré ce jeudi soir la légende du hip-hop américain et a immortalisé ce moment inoubliable sur les réseaux sociaux. Les deux artistes ont annoncé leur intention de collaborer sur un single en commun.

En invitant Snoop Dogg à porter la flamme olympique, les organisateurs des Jeux de Paris 2024 ont réussi un coup de maître. Le rappeur américain, icône mondiale du hip-hop, a apporté une touche de modernité et de diversité à cette cérémonie traditionnelle. Son apparition a suscité un engouement sans précédent sur les réseaux sociaux, même si certains ont émis des critiques, arguant que son image ne correspondait pas tout à fait aux valeurs olympiques.

Incroyable, on pourrait avoir droit à un feat inédit entre Kalash et Snoop Dogg !

Kalash a profité de la présence de Calvin Cordozar Broadus Jr., de son vrai nom, en France pour aller à sa rencontre et échanger avec lui. « Quand Uncle Snoop te dit : ‘ON DOIT FAIRE DU SON ENSEMBLE‘ […] Maman, tu te souviens du gangster qu’on écoutait quand j’étais tout petit ou pas ? », a-t-il confié dans une story, laissant présager une collaboration inédite et prometteuse avec Snoop Dogg.

« Que d’amour, que de paix, que d’unité, que de respect. C’est ça les Jeux olympiques, montrer de l’amour. » a passé comme message Snoop Dogg ce vendredi après avoir marché dans les rues de Saint-Denis avec la flamme Olympique avant le début des festivités de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris en arborant à ses pieds une étonnante paire de baskets dorées avec le drapeau bleu, blanc et rouge de la France.