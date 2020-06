Anonymous fait diffuser “Fuck tha Police” sur les ondes radio de la police

Le célèbre mouvement hacktiviste, Anonymous vient de faire son retour en réaction aux récents événements survenus aux Etats Unis suite au décès tragique de George Floyd lors d’un banal contrôle de police à Minneapolis, cet homme noir est décédé après avoir été étouffé par le genou d’un policier qui a fait pression sur son cou avec son membre pour le plaquer au sol.

Depuis cet incident les émeutes se sont enchaînées à Minneapolis et dans tout le pays pour dénoncer les violence policières ainsi que le racisme, Anonymous a également rejoint le mouvement de protestation, “Le meurtre brutal de George Floyd n’est que la partie visible de l’iceberg. Ces vingt dernières années, 193 personnes ont été tuées par la police de Minneapolis. Le cycle se poursuit car aucun de ces meurtriers n’est jamais confronté à une quelconque justice.” ont-ils commenté avant de menacer la police de Minneapolis, “Nous exposerons vos nombreux crimes au monde entier”.

Dans la ville de Chicago, le groupe de hackers a fait diffuser le morceau légendaire de NWA, “Fuck tha Police” sur des radios de la police, un auditeur des ondes de la police locale a révélé l’information en ajoutant que Anonymous a également fait passer de la musique polka pour participer au mouvement de contestation.

Anonymous apparently now been hacking Chicago PD radios all night and playing polka music and Fuck The Police so the cops can’t communicate about protests lmfao pic.twitter.com/cAGPRRcROX

— elijah daniel (@elijahdaniel) May 31, 2020