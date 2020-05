Assassiné par la police, George Floyd était un ancien rappeur

Le décès de George Floyd cette semaine a mis le feu aux Etats Unis, cet homme noir âgé de 46 ans a été victime d’une bavure lors d’un contrôle de police lundi dernier à Minneapolis dans le Minnesota étouffé par un policier qui avait fait pression sur son cou pour le maintenir au sol, les quatre policiers incriminés ont été licenciés et le drame a déclenché des nombreuses émeutes dans la ville.

Dans les années 1990, George Floyd était un rappeur de la ville de Houston au Texas avec le nom de scène de Big Floyd, en effet le Houston Chronicle a révélé qu’il a participé au début de la Screwed Up Click, un groupe de légende du rap aux Etats Unis lancé par DJ Screw il y a 30 ans qui a créé la technique de mixage Chopped and screwed.

Un ancien freestyle nommé “Sittin on Top of the World” à d’ailleurs refait surface cette semaine sur les réseaux sociaux en hommage à George Floyd qui a donc eu un rôle majeur dans les années 90 pour la scène hip hop à Houston, Big Floyd faisait également parti du groupe Presidential Playas avec lequel il a réalisé en 1996 l’album Block Party.