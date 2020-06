Rim’K, Mokobé et Sadek incitent les fans à se rassembler pour Adama Traoré

Alors qu’aux Etats Unis la population a envahi les rues du pays depuis la semaine dernière pour manifester contre les violences policières face aux afro-américains suite au décès d’un homme noir de 46 ans lors d’un banal contrôle de police à Minneapolis, Rim’K, Mokobé et Sadek ont partagé un message sur les réseaux sociaux pour inciter les fans à se rassembler pour Adama Traoré.

Le 19 juillet 2016 après son interpellation à Beaumont-sur-Oise, Adama Traoré âgé de 24 ans est décédé à la gendarmerie de Persan, une mort tragique qui a fait polémique concernant les circonstances du décès du jeune homme, plusieurs plaintes ont été déposées concernant un possible homicide involontaire, pour non-assistance à personne en danger et sur des supposées entraves à l’enquête.

La soeur de Adama Traoré, Assa continue de militer pour rendre justice et a organisé un rassemblement devant le tribunal de Paris ce mardi 2 juin à partir de 19h, une manifestation soutenue par plusieurs rappeurs français tel que Rim’K, Mokobé et Sadek qui ont fait passer le message sur les réseaux sociaux pour mobiliser les fans, un événement que la préfecture de police tente de faire annuler en interdisant le rassemblement devant le tribunal de grande instance.

“Rendez-vous demain à 19h devant le Tribunal de Paris #JusticePourAdama 🤜 Venez munis d’un masque, de gants et de gel hydroalcoolique 😷🚨” a commenté Rim’K sur son compte Instagram.

“Depuis le 1er jour et sur le TERRAIN un soutien sans faille pour notre Soeur Assa Traoré nous avons besoin de toutes vos forces il y’a les USA mais il y’a aussi la France donc svp RDV mardi 19h devant le tribunal de paris 17ème TGI nous sommes trop peu à chaque fois et c’est pas normal , pour celles et ceux qui peuvent venir nous vous attendons , un soutien de près ou de loin reste toujours un soutien aussi Merci , mais nous devons aussi être sur le terrain être auprès des familles , vous ne pouvez même pas imaginer à quel point son combat est difficile et douloureux , a quel point c’est épuisant psychologiquement et physiquement pour elle pour ses frères pour sa famille ensemble nous serons plus forts si Dieu le veut nous comptons sur vous c’est notre combat à tous , tout au long de l’année Assa Traore et sa famille se battent pour que justice soit faite mais elle aide aussi d’autres familles qui se retrouvent dans la même situation peu importe l’origine la classe sociale elle prend du temps elle accompagne les familles les conseille c’est une reine 👑 c’est une guerrière” a de son côté déclaré Mokobé sur le réseau social.

