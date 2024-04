La Fouine critiquait les Flammes avant d’y participer, “je ne viendrai pas”

La Fouine a créé une énorme surprise ce jeudi soir avec son apparition inattendue sur la scène des Flammes pour l’interprétation d’un medley de ses tubes, et sa prestation a conquis le public avec de nombreux retours positifs. Cela a étonné certains observateurs en référence à ses anciennes critiques contre cette cérémonie.

La performance remarquée de La Fouine aux Flammes a eu un impact direct sur ses streams. Sur Spotify, le rappeur originaire de Trappes a enregistré une hausse de 152% des écoutes de ses titres dans les jours qui ont suivi la cérémonie. Il a également réussi à vendre quasiment toutes les places de son concert programmé le 8 avril 2025 à l’Accor Arena et a fait sensation dans l’émission DVM en dévoilant des titres inédits.

Le show de La Fouine aux Flammes a marqué son retour en force avec un regain d’intérêt pour sa discographie, comme le prouvent les chiffres d’écoutes sur les plateformes de streaming. Cependant, certains de ses détracteurs ont retrouvé la vidéo du mois de novembre dernier dans laquelle il s’en prend au média BooskaP en réaction à une vidéo retraçant sa carrière avant de s’attaquer également à la cérémonie des Flammes. Laouni avait confié ne pas avoir été invité à la soirée et réfutait formellement la possibilité de s’y rendre.

“Je n’ai pas été invité et même s’ils m’invitent, je ne viendrai pas“, s’était exprimé La Fouine avant d’expliquer : “Je n’ai même pas suivi le délire des Flammes. Je n’ai pas vu ce que c’était, et je n’étais même pas au courant.”. Laouni avait aussi précisé vouloir régler des comptes en privé avec le média BooskaP. Depuis ses propos, l’artiste du 78 n’a pas repris la parole publiquement sur le sujet et il a visiblement changé d’opinion sur la cérémonie des Flammes. Où a-t-il mis tout cela en scène pour faire parler de lui ? Quoi qu’il en soit, sur les réseaux, les internautes n’ont pas manqué de le faire remarquer en ressortant ses anciennes déclarations.

Mdrrrr La Fouine et les mensonges pic.twitter.com/xUkENQeHz8 — iLoveRAP 🐝 (@iLoveRAP___) April 28, 2024