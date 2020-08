Booba prépare son dernier album ? Il adresse un message important et énigmatique !

Entre ses clashs sur les réseaux sociaux, Booba n’oublie pas la musique, après avoir dévoilé cette année les singles “Cavaliero”, “Jauné” en featuring avec Zed et plus récemment le titre “Dolce Vita”, le rappeur français exilé à Miami ne s’est plus exprimé depuis plusieurs mois son prochain album très attendu par ses fans.

Un album dont Booba n’a pour le moment donné très peu d’information hormis le fait qu’il ne devrait uniquement sortir sous le format digital et sur les plateformes de streaming mais la sortie de ce nouvel opus semble enfin se rapprocher, dans sa dernière publication assez énigmatique sur compte Instagram semble annoncer son retour en studio pour préparer son dixième et dernier album qui ne sortira donc pas dans sa version en physique.

““C’est bientôt l’heure” Booba a.k.a le Duc de Boulogne post ici une photo en studio chaussé d’une sombre paire de baskets. Annonce-t-il l’arrivée d’un projet? Musique? Textile? Cinéma? Une rumeur dit que cela pourrait être son dernier album? 😳 Sacré B2O ce qui est sûr c’est qu’avec lui on peut s’attendre à tout. On espère en savoir plus prochainement. La piraterie n’est jamais finie. #92i 🏴‍☠️” a commenté Booba sur le réseau social en postant une photo de ses pieds posé dans son studio.