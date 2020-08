6ix9ine flambe mais il est protégé par un imposant service de sécurité (Vidéo)

Libre, 6ix9ine n’hésite pas à fanfaronner dans les rues de la ville de New York et à s’afficher sur les réseaux sociaux depuis la fin de son assignation à résidence, alors qu’il risque toujours des représailles de la part de son ancien gang pour avoir balancer des membres lors de son procès pour obtenir une réduction de peine, il s’est entouré d’un impressionnant service de sécurité.

6ix9ine a toujours la menace de mort qui pèse sur lui car le gang des Nine Trey Bloods pourrait bien tenter de le faire tuer pour se venger mais cela ne l’empêche pas de prendre des risques en allant dans les rues de New York comme pour son dernier clip tourné à Brooklyn dimanche dernier ou encore avec ses provocations et ses nombreux ennemis qu’il s’est fait ces derniers moments.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, 6ix9ine apparaît dans un centre commercial du New Jersey avec plusieurs gardes du corps pour le protéger, une sécurité imposante à laquelle le rappeur américain a répondu aux commentaire des internautes après la publication de la séquence sur la toile, “Rappelez-vous quand ils disaient, ‘il ne pourra pas sortir’, je suis dehors.” a-t-il déclaré avant d’ajouter “Maintenant, ils disent : ‘il a une sécurité’. Si je meurs, ils diront que j’aurais dû avoir une sécurité, misérables”.