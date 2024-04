Booba prouve que Kaaris ment sur sa contribution à son succès

Kaaris et Booba, nouveau désaccord et friction entre les deux rappeurs sur le rôle de ce dernier dans le succès d'”Or Noir”. Le rappeur sevranais minimise le rôle du fondateur du 92i dans la conception de ce projet et un échange contradictoire, mais sans tension, a eu lieu entre eux, avec deux versions différentes de l’histoire.

Dans une vidéo récente, Kaaris assure que Booba n’a aucunement aidé au succès d'”Or Noir”, affirmant que Kopp n’a pas contribué de manière significative à ce projet culte qu’il a réalisé seul avec uniquement Therapy à la production, réfutant la théorie selon laquelle Kopp l’a conseillé en studio lors de l’enregistrement et révélant qu’il ne figure pas dans les crédits de cet opus. “J’ai écrit tout l’album et Therapy a réalisé tout l’album. Il n’y a pas d’autres noms“, proclame-t-il. Cette déclaration a relancé la controverse autour du rôle de B2O dans la carrière de Riska et le rappeur français exilé à Miami a démontré que son ennemi n’a pas dit toute la vérité.

Booba recadre Kaaris à propos de la réalisation de l’album d’Or Noir, Riska répond !

Contrairement à ses habitudes, Booba a réagi calmement, il a démontré les déclarations contradictoires de son rival en ressortant ses propos en interview datant de l’époque de la sortie de cet album, dans la séquence publiée par le DUC, Kaaris contredire sa récente version. L’auteur d’Ultra a toujours assuré avoir joué un rôle important dans la production et la promotion de l’album. “L’important, c’est le résultat et OR NOIR est une réussite, juste mens doucement“, déclare B2O avec la vidéo que Riska qui explique que le feat de Booba l’a beaucoup aidé en témoignant de sa reconnaissance envers ce dernier pour son aide à l’époque de la sortie d’Or Noir, les deux rappeurs ont collaboré sur le single “L.E.F” extrait de cet opus.

Des internautes ont même retrouvé une photo de l’époque en studio des deux chanteurs avec le producteur Therapy. Les commentaires à ses propos sur “Or Noir” n’ont pas manqué de faire réagir Kaaris qui persiste dans sa précédente déclaration en accusant ses détracteurs et Booba de mentir, “Vous pouvez mentir 1 milliard de fois ! Ça ne deviendra jamais une vérité !“ a-t-il tweeté.

Cette nouvelle friction entre Kaaris et Booba alimente une fois de plus leur rivalité qui n’est pas près de s’arrêter.

